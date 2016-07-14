Тассос Пантелиадис - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Тассос
|Фамилия
|Пантелиадис
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катерини
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Тассос
|Фамилия
|Пантелиадис
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катерини
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2016
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|3:2
|Бейтар (Иерусалим)
|14.07.2016
|1' -90'
|Бейтар (Иерусалим)
|1:0
|Омония (Никосия)