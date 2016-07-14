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    Тассос Пантелиадис - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Тассос
    Фамилия Пантелиадис
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Родной город Катерини
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2016 Был в запасе Омония (Никосия) 3:2 Бейтар (Иерусалим)
    14.07.2016 1' -90' Бейтар (Иерусалим) 1:0 Омония (Никосия)
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