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МЛС 2026
Команды
Шарлотт
Аллен Сен-Максимен
Статистика
€ 10 млн
Аллен Сен-Максимен - статистика
Шарлотт
12 марта 1997 (29)
#10 | Нападающий
173 см
Франция
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Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 89'
71'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 89'
37'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 86'
86'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
1' - 77'
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Германия. Бундеслига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
6
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 89'
71'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 89'
37'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 86'
86'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
1' - 77'
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
69' - 90'
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