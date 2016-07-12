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    Антонио Йежина - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Антонио
    Фамилия Йежина
    Команда Славен Белупо
    Состав Основной
    Родной город Шибеник
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 июня 1986 (36 лет)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.07.2016 1' -90' Динамо (Загреб) 3:2 Вардар (Скопье)
    12.07.2016 1' -90' Вардар (Скопье) 1:2 Динамо (Загреб)
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