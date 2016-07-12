Антонио Йежина - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Йежина
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шибеник
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Йежина
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шибеник
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2016
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:2
|Вардар (Скопье)
|12.07.2016
|1' -90'
|Вардар (Скопье)
|1:2
|Динамо (Загреб)