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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Команды
Борац
Андерсон Эсити
Статистика
€ 200 тыс
Андерсон Эсити - статистика
Борац
24 мая 1994 (32), Варри
#13 | Полузащитник
189 см
Нигерия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 4 раунд
Борац
3 : 1
27.08.2026
Викингур
1' - 74'
61'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026
Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025
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2
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Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Борац
3 : 1
27.08.2026
Викингур
1' - 74'
61'
Лига конференций, 4 раунд
Викингур
1 : 3
20.08.2026
Борац
1' - 90'
73'
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