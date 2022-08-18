Андерсон Эсити - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Андерсон
|Фамилия
|Эсити
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Андерсон
|Фамилия
|Эсити
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:0
|Ференцварош (Будапешт)
|03.11.2022
|1' -61'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|27.10.2022
|90' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|81' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|4:1
|Ференцварош (Будапешт)
|15.09.2022
|90' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|3:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|25.08.2022
|1' -57'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|54'
|18.08.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)