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    Самюэль Бастьен - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Самюэль
    Фамилия Бастьен
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 сентября 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 84' - 90' Бернли 3:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 89' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Бернли (Бернли)
    23.08.2022 1' -90' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Бернли (Бернли)
    50'
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