Самюэль Бастьен - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Самюэль
|Фамилия
|Бастьен
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Самюэль
|Фамилия
|Бастьен
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|84' - 90'
|Бернли
|3:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|89' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|23.08.2022
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|50'