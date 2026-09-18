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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коньяспор
Артур Масуаку
Статистика
€ 2 млн
Артур Масуаку - статистика
Коньяспор
7 ноября 1993 (32), Лилль
#26 | Защитник
179 см
ДР Конго | Франция
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Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
41' - 90'
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Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
41' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
4 : 2
22.08.2026
Коньяспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.08.2026
Ризеспор
Был в запасе
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