Денис Васенин - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Васенин
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Вес
|64
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Васенин
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -80'
|Динамо (Ставрополь)
|1:4
|Крылья Советов (Самара)
|54'