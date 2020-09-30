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    Денис Васенин - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Васенин
    Команда Биолог-Новокубанск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -80' Динамо (Ставрополь) 1:4 Крылья Советов (Самара)
    54'
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