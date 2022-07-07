Марк Ребес - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Ребес
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Ребес
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|УЭ Санта-Колома
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|4:1
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|07.07.2022
|1' -90'
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|0:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|57'