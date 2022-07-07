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    Марк Ребес - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Марк
    Фамилия Ребес
    Команда Санта-Колома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    УЭ Санта-Колома 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Брейдаблик (Коупавогюр) 4:1 УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
    07.07.2022 1' -90' УЭ Санта-Колома (Санта Колома) 0:1 Брейдаблик (Коупавогюр)
    57'
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