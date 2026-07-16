Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Бельгия. Про-Лига 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Бельгия. Про-Лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Бельгия. Плей-офф 2018/2019 Бельгия. Про-Лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015