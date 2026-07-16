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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Команды
Сараево
Гойко Цимирот
Статистика
€ 200 тыс
Гойко Цимирот - статистика
Сараево
19 декабря 1992 (33), Требине
#59 | Полузащитник
178 см
Босния и Герцеговина
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Команда
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Сараево
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0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Интер
2 : 1
16.07.2026
Сараево
75' - 90'
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