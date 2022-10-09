Марвин Мартинс - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Женесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Женесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Рид
|1:3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|58'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия
|3:0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|18
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|58'
|25.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Хартберг (Хартберг)
|19.02.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|12.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|30.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|83'
|16.10.2022
|46' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|09.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|18.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|03.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|28.08.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|21.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|13.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|07.08.2022
|1' -87'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|19'
|31.07.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|22.07.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)