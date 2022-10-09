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    Марвин Мартинс - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Марвин
    Фамилия Мартинс
    Команда Женесс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Рид 1:3 Аустрия Австрия. Бундеслига, 20 тур
    58'
    25.02.2023 1' - 90' Аустрия 3:0 Хартберг Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Аустрия Л 1:0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 90' Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 18 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Рид (Рид) 1:3 Аустрия (Вена)
    58'
    25.02.2023 1' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Хартберг (Хартберг)
    19.02.2023 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    12.02.2023 1' -90' Аустрия (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    13.11.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    06.11.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Аустрия (Вена)
    30.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Альтах (Альтах)
    23.10.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    83'
    16.10.2022 46' -90' Аустрия (Вена) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    09.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Аустрия (Вена)
    18.09.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    03.09.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    28.08.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    21.08.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия (Вена)
    13.08.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    07.08.2022 1' -87' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    19'
    31.07.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    22.07.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Аустрия (Вена)
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