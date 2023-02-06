Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кристофер Мартинс Перейра - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Кристофер
    Фамилия Мартинс Перейра
    Команда Спартак
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1997 (26 лет)
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 59' - 90' Спартак 3:2 Факел Россия. Премьер-лига, 19 тур
    87'
    04.03.2023 74' - 90' Спартак 2:2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    75'
    27.02.2023 73' - 90' Спартак 4:2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    81'
    22.02.2023 74' - 90' Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    10.02.2023 Был в запасе Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 Был в запасе Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 75' -90' Краснодар (Краснодар) 0:4 Спартак (Москва)
    • Читайте нас: 
    11