Кристофер Мартинс Перейра - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Мартинс Перейра
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Мартинс Перейра
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1997 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|59' - 90'
|Спартак
|3:2
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|87'
|04.03.2023
|74' - 90'
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|75'
|27.02.2023
|73' - 90'
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|81'
|22.02.2023
|74' - 90'
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|10.02.2023
|Был в запасе
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|75' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:4
|Спартак (Москва)