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    Жиль - статистика

    Имя Жоземар
    Фамилия дос Сантос
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 октября 1980 (42 года)
    Рост 174
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2009 1' -69' Арсенал (Киев) 1:2 Динамо (Киев)
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