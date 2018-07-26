Жан-Карлос Гарсия - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Жан-Карлос
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1992 (30 лет)
|Имя
|Жан-Карлос
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|Был в запасе
|Линкольн (Гибралтар)
|1:1
|ТНС (Ллансантфрайд)
|26.07.2018
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|2:1
|Линкольн (Гибралтар)