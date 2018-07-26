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    Жан-Карлос Гарсия - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Жан-Карлос
    Фамилия Гарсия
    Команда Линкольн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 Был в запасе Линкольн (Гибралтар) 1:1 ТНС (Ллансантфрайд)
    26.07.2018 1' -90' ТНС (Ллансантфрайд) 2:1 Линкольн (Гибралтар)
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