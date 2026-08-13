Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015