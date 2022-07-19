Илья Антонов - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Антонов
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Антонов
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -82'
|Левадия (Таллин)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|19.07.2022
|77' -90'
|Хибернианс (Паола)
|3:2
|Левадия (Таллин)