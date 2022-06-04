Владимир Йовович - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Йовович
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1994 (28 лет)
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Йовович
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1994 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|60' - 90'
|Градец-Кралове
|1:4
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|62' - 90'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 61'
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 72'
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|29'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|4
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -63'
|Черногория
|0:2
|Финляндия
|14.06.2022
|1' -46'
|Румыния
|0:3
|Черногория
|56' 38'
|11.06.2022
|1' -67'
|Черногория
|1:1
|Босния и Герцеговина
|04.06.2022
|1' -56'
|Черногория
|2:0
|Румыния
|43'