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    Владимир Йовович - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Владимир
    Фамилия Йовович
    Команда Сутьеска
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 октября 1994 (28 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 60' - 90' Градец-Кралове 1:4 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 62' - 90' Яблонец 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 61' Спарта 3:0 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 72' Баник 1:2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    29'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 4 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -63' Черногория 0:2 Финляндия
    14.06.2022 1' -46' Румыния 0:3 Черногория
    56' 38'
    11.06.2022 1' -67' Черногория 1:1 Босния и Герцеговина
    04.06.2022 1' -56' Черногория 2:0 Румыния
    43'
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