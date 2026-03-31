Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Узбекистан. Суперлига 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Чехия. Фортуна Лига 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Чехия. Синот Лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Чехия. Синот Лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015