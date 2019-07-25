Влад Аким - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Влад
|Фамилия
|Аким
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Констанца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Имя
|Влад
|Фамилия
|Аким
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Констанца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вииторул
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|2:1
|Гент (Гент)
|15'
|25.07.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|6:3
|Вииторул (Констанца)