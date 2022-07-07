Хёрдур Аскхам - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Хёрдур
|Фамилия
|Аскхам
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1994 (28 лет)
|Имя
|Хёрдур
|Фамилия
|Аскхам
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХБ Торсхавн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -122'
|Ньютаун (Ньютаун)
|3:1
(4:2)п
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|07.07.2022
|1' -90'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Ньютаун (Ньютаун)