Сонни-Рагнар Наттестад - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Сонни-Рагнар
|Фамилия
|Наттестад
|Команда
|Хорсенс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Сонни-Рагнар
|Фамилия
|Наттестад
|Команда
|Хорсенс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Б36 Торсхавн
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|Был в запасе
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|03.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|3:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|28.07.2022
|1' -90'
|Тре Фиори (Фьерентино)
|0:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|21.07.2022
|1' -90'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Тре Фиори (Фьерентино)
|89'
|14.07.2022
|1' -122'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|4:1
(4:3)п
|Борац (Баня-Лука)
|120'
|07.07.2022
|1' -90'
|Борац (Баня-Лука)
|2:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)