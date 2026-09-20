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Црвена Звезда
Михайло Ристич
Статистика
€ 800 тыс
Михайло Ристич - статистика
Црвена Звезда
31 октября 1995 (30), Биджелиина
#23 | Защитник
Сербия | Босния и Герцеговина
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Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
3 : 0
20.09.2026
Раднички
60' - 90'
Сербия. Суперлига, 7 тур
Земун
0 : 2
30.08.2026
Црвена Звезда
64' - 90'
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2026/2027
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Товарищеские матчи 2017
Товарищеские матчи 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Альбасете
2 : 2
17.12.2025
Сельта
1' - 46'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сант Андреу
1 : 1
04.12.2025
Сельта
1' - 46'
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