Марко Груйич - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Груйич
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Груйич
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 46'
|Порту
|3:2
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 24 тур
|9' 4'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Шавиш
|1:3
|Порту
|Португалия. Примейра, 23 тур
|84'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Порту
|1:2
|Жил Висенте
|Португалия. Примейра, 22 тур
|22.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|1:0
|Порту
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 90'
|Порту
|1:0
|Риу Аве
|Португалия. Примейра, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур