Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марко Груйич - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Груйич
    Команда Порту
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 1' - 46' Порту 3:2 Эшторил Португалия. Примейра, 24 тур
    9' 4'
    04.03.2023 1' - 90' Шавиш 1:3 Порту Португалия. Примейра, 23 тур
    84'
    26.02.2023 Был в запасе Порту 1:2 Жил Висенте Португалия. Примейра, 22 тур
    22.02.2023 1' - 90' Интер 1:0 Порту Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 90' Порту 1:0 Риу Аве Португалия. Примейра, 21 тур
    12.02.2023 1' - 90' Спортинг 1:2 Порту Португалия. Примейра, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сербия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 1' -66' Словения 2:2 Сербия
    57'
    09.06.2022 Был в запасе Швеция 0:1 Сербия
    02.06.2022 69' -90' Сербия 0:1 Норвегия
    • Читайте нас: 
    11