Румян Овсепян - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Румян
|Фамилия
|Овсепян
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Румян
|Фамилия
|Овсепян
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алашкерт
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|63' -90'
|Хэмран (Хэмран)
|4:1
|Алашкерт (Мартуни)
|74'
|07.07.2022
|46' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|1:0
|Хэмран (Хэмран)