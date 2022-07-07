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    Румян Овсепян - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Румян
    Фамилия Овсепян
    Команда Алашкерт
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 ноября 1991 (31 год)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алашкерт 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 63' -90' Хэмран (Хэмран) 4:1 Алашкерт (Мартуни)
    74'
    07.07.2022 46' -90' Алашкерт (Мартуни) 1:0 Хэмран (Хэмран)
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