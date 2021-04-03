Федерико Барба - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Барба
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Барба
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|32
|0
|2
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -46'
|Торино (Турин)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|16.05.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|12.05.2021
|1' -73'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|56'
|09.05.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:3
|Кальяри (Кальяри)
|01.05.2021
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|25.04.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:4
|Удинезе (Удине)
|21.04.2021
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Беневенто (Беневенто)
|18.04.2021
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|5:3
|Беневенто (Беневенто)
|12.04.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|45'
|03.04.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Парма (Парма)
|23'
|21.03.2021
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|77'
|13.03.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|06.03.2021
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|72'
|28.02.2021
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|80'
|21.02.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:0
|Рома (Рим)
|12.02.2021
|1' -76'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.02.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|55'
|30.01.2021
|1' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Беневенто (Беневенто)
|22.01.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Торино (Турин)
|17.01.2021
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Беневенто (Беневенто)
|71'
|09.01.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|06.01.2021
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Беневенто (Беневенто)
|03.01.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:2
|Милан (Милан)
|23.12.2020
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Беневенто (Беневенто)
|20.12.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|15.12.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Лацио (Рим)
|11.12.2020
|1' -76'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|06.12.2020
|1' -90'
|Парма (Парма)
|0:0
|Беневенто (Беневенто)
|58'
|28.11.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|87'
|22.11.2020
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.11.2020
|75' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Специя (Ла Специя)
|30.09.2020
|1' -37'
|Беневенто (Беневенто)
|2:5
|Интер (Милан)