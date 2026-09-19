Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Швейцария. Суперлига 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2020/2021 Испания. Примера 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Испания. Сегунда 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015