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    Федерико Барба - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Федерико
    Фамилия Барба
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Вес 77
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 32 0 2 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -46' Торино (Турин) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    16.05.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    12.05.2021 1' -73' Аталанта (Бергамо) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    56'
    09.05.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    01.05.2021 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    25.04.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:4 Удинезе (Удине)
    21.04.2021 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:2 Беневенто (Беневенто)
    18.04.2021 1' -90' Лацио (Рим) 5:3 Беневенто (Беневенто)
    12.04.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    45'
    03.04.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:2 Парма (Парма)
    23'
    21.03.2021 1' -90' Ювентус (Турин) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    77'
    13.03.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    06.03.2021 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    72'
    28.02.2021 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    80'
    21.02.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:0 Рома (Рим)
    12.02.2021 1' -76' Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    07.02.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Сампдория (Генуя)
    55'
    30.01.2021 1' -90' Интер (Милан) 4:0 Беневенто (Беневенто)
    22.01.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:2 Торино (Турин)
    17.01.2021 1' -90' Кротоне (Кротоне) 4:1 Беневенто (Беневенто)
    71'
    09.01.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    06.01.2021 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Беневенто (Беневенто)
    03.01.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:2 Милан (Милан)
    23.12.2020 1' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Беневенто (Беневенто)
    20.12.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 2:0 Дженоа (Генуя)
    15.12.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Лацио (Рим)
    11.12.2020 1' -76' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    06.12.2020 1' -90' Парма (Парма) 0:0 Беневенто (Беневенто)
    58'
    28.11.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Ювентус (Турин)
    87'
    22.11.2020 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    07.11.2020 75' -90' Беневенто (Беневенто) 0:3 Специя (Ла Специя)
    30.09.2020 1' -37' Беневенто (Беневенто) 2:5 Интер (Милан)
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