Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Габриэле Мончини - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Габриэле
    Фамилия Мончини
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Пистойя
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 апреля 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.03.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    13.03.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    06.03.2021 59' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    03.03.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:3 Верона (Верона)
    28.02.2021 83' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    21.02.2021 78' -90' Беневенто (Беневенто) 0:0 Рома (Рим)
    12.02.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    03.01.2021 46' -90' Беневенто (Беневенто) 0:2 Милан (Милан)
    23.12.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Беневенто (Беневенто)
    20.12.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:0 Дженоа (Генуя)
    28.11.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:1 Ювентус (Турин)
    22.11.2020 1' -78' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    07.11.2020 75' -90' Беневенто (Беневенто) 0:3 Специя (Ла Специя)
    02.11.2020 75' -90' Верона (Верона) 3:1 Беневенто (Беневенто)
    04.10.2020 1' -15' Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
    30.09.2020 1' -63' Беневенто (Беневенто) 2:5 Интер (Милан)
    26.09.2020 1' -75' Сампдория (Генуя) 2:3 Беневенто (Беневенто)
    • Читайте нас: 
    11