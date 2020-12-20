Габриэле Мончини - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Габриэле
|Фамилия
|Мончини
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пистойя
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Габриэле
|Фамилия
|Мончини
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пистойя
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.03.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|06.03.2021
|59' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Верона (Верона)
|28.02.2021
|83' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|21.02.2021
|78' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:0
|Рома (Рим)
|12.02.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|03.01.2021
|46' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:2
|Милан (Милан)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Беневенто (Беневенто)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|22.11.2020
|1' -78'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.11.2020
|75' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Специя (Ла Специя)
|02.11.2020
|75' -90'
|Верона (Верона)
|3:1
|Беневенто (Беневенто)
|04.10.2020
|1' -15'
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|30.09.2020
|1' -63'
|Беневенто (Беневенто)
|2:5
|Интер (Милан)
|26.09.2020
|1' -75'
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Беневенто (Беневенто)