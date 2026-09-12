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Греция. Суперлига
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Олимпиакос
Дани Гарсия
Статистика
€ 700 тыс
Дани Гарсия - статистика
Олимпиакос
24 мая 1990 (36), Сумаррага
#14 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 77'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
Был в запасе
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И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 77'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
Был в запасе
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