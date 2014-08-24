|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2015
|81' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|19.12.2014
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|08.12.2014
|46' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|5:2
|Альмерия (Альмерия)
|01.12.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.10.2014
|67' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|12.09.2014
|76' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Кордоба (Кордоба)
|29.08.2014
|73' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|24.08.2014
|66' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)