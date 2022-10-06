Александр Нюбель - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Нюбель
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Падерборн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 сентября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Нюбель
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Падерборн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 сентября 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Труа
|2:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 122'
|Монако
|
2:4
(3:5)п
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -122'
|Монако (Монако)
|2:4
(3:5)п
|Байер (Леверкузен)
|16.02.2023
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|03.11.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)