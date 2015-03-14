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    Бор Финне - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Бор
    Фамилия Финне
    Команда Хайденхайм
    Состав Основной
    Родной город Берген
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 174
    Вес 67
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 10 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    16.05.2015 1' -90' Майнц (Майнц) 2:0 Кельн (Кельн)
    10.05.2015 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    02.05.2015 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 0:0 Кельн (Кельн)
    25.04.2015 77' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Байер (Леверкузен)
    83'
    18.04.2015 Был в запасе Герта (Берлин) 0:0 Кельн (Кельн)
    12.04.2015 Был в запасе Кельн (Кельн) 3:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    04.04.2015 75' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:0 Кельн (Кельн)
    21.03.2015 82' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Вердер (Бремен)
    14.03.2015 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 0:0 Кельн (Кельн)
    08.03.2015 Был в запасе Кельн (Кельн) 4:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    21.02.2015 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    14.02.2015 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Кельн (Кельн)
    07.02.2015 1' -57' Кельн (Кельн) 0:0 Падерборн (Падерборн)
    04.02.2015 59' -90' Кельн (Кельн) 0:0 Штутгарт (Штутгарт)
    31.01.2015 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 0:2 Кельн (Кельн)
    29.11.2014 77' -90' Байер (Леверкузен) 5:1 Кельн (Кельн)
    22.11.2014 88' -90' Кельн (Кельн) 1:2 Герта (Берлин)
    08.11.2014 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:4 Кельн (Кельн)
    02.11.2014 82' -90' Кельн (Кельн) 0:1 Фрайбург (Фрайбург)
    27.09.2014 88' -90' Кельн (Кельн) 0:2 Бавария (Мюнхен)
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