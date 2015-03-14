Бор Финне - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Бор
|Фамилия
|Финне
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Бор
|Фамилия
|Финне
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|16.05.2015
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|25.04.2015
|77' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Байер (Леверкузен)
|83'
|18.04.2015
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|04.04.2015
|75' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:0
|Кельн (Кельн)
|21.03.2015
|82' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Вердер (Бремен)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|4:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|21.02.2015
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|14.02.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Кельн (Кельн)
|07.02.2015
|1' -57'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Падерборн (Падерборн)
|04.02.2015
|59' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|31.01.2015
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|0:2
|Кельн (Кельн)
|29.11.2014
|77' -90'
|Байер (Леверкузен)
|5:1
|Кельн (Кельн)
|22.11.2014
|88' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Герта (Берлин)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:4
|Кельн (Кельн)
|02.11.2014
|82' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|27.09.2014
|88' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)