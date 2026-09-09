Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Словакия. Найк Лига
Команды
Слован
Кевин Виммер
Статистика
€ 250 тыс
Кевин Виммер - статистика
Слован
15 ноября 1992 (33), Вельс
#6 | Защитник
187 см | 85 кг
Австрия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Целе
1 : 2
26.08.2026
Слован
120' - 120'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Австрия. Бундеслига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Кубок Лиги 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Целе
1 : 2
26.08.2026
Слован
120' - 120'
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
1 : 1
19.08.2026
Целе
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
2 : 0
11.08.2026
Мьеллбю
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Мьеллбю
1 : 2
04.08.2026
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
1 : 1
29.07.2026
Иберия 1999
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Иберия 1999
0 : 2
21.07.2026
Слован
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+