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    Кевин Виммер - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Виммер
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Родной город Вельс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Вес 85
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Рапид 2:4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 Был в запасе Вольфсберг 1:2 Рапид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 Был в запасе Рапид 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 18 тур
    10.02.2023 Был в запасе Штурм 1:0 Рапид Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Рапид (Вена) 2:4 Зальцбург (Зальцбург)
    26.02.2023 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рапид (Вена)
    19.02.2023 Был в запасе Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    10.02.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 1:0 Рапид (Вена)
    12.11.2022 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 1:2 Рапид (Вена)
    01.10.2022 Был в запасе Тироль (Ваттенс) 0:5 Рапид (Вена)
    10.09.2022 1' -69' Рапид (Вена) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    60'
    04.09.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Рапид (Вена)
    28.08.2022 68' -90' Рапид (Вена) 1:2 Штурм (Грац)
    84'
    14.08.2022 89' -90' ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
    07.08.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    24.07.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 Рид (Рид)
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