Кевин Виммер - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Виммер
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вельс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|85
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Виммер
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вельс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|85
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг
|1:2
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рапид
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Штурм
|1:0
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|1' -69'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|60'
|04.09.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|28.08.2022
|68' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Штурм (Грац)
|84'
|14.08.2022
|89' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|24.07.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Рид (Рид)