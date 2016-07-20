Оливер Хюсинг - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Хюсинг
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бюрен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Хюсинг
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бюрен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2016
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
(1:3)п
|Партизани (Тирана)
|40'