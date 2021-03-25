Брандур Хендрикссон - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Брандур
|Фамилия
|Хендрикссон
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Брандур
|Фамилия
|Хендрикссон
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2021
|1' -76'
|Фарерские острова
|0:4
|Израиль
|31.03.2021
|1' -89'
|Шотландия
|4:0
|Фарерские острова
|28.03.2021
|1' -89'
|Австрия
|3:1
|Фарерские острова
|45'
|25.03.2021
|1' -89'
|Молдавия
|1:1
|Фарерские острова