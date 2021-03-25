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    Брандур Хендрикссон - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Брандур
    Фамилия Хендрикссон
    Команда Хельсингборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 декабря 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2021 1' -76' Фарерские острова 0:4 Израиль
    31.03.2021 1' -89' Шотландия 4:0 Фарерские острова
    28.03.2021 1' -89' Австрия 3:1 Фарерские острова
    45'
    25.03.2021 1' -89' Молдавия 1:1 Фарерские острова
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