Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрдаль Ракип - статистика

Завершил карьеру
13 февраля 1996 (30)
#6 | Полузащитник
Швеция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
27
1
1
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Эюпспор
2 : 1
24.05.2025
Антальяспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
0 : 0
18.05.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
3 : 1
12.05.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
02.05.2025
Коньяспор
1' - 89'
Турция. Суперлига, 31 тур
Бодрум
0 : 0
12.04.2025
Антальяспор
1' - 80'
19'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
2 : 1
05.04.2025
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
2 : 1
28.03.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Галатасарай
4 : 0
14.03.2025
Антальяспор
1' - 46'
36'
Турция. Суперлига, 27 тур
Антальяспор
2 : 1
08.03.2025
Ризеспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 26 тур
Фенербахче
3 : 0
02.03.2025
Антальяспор
1' - 64'
Турция. Суперлига, 24 тур
Адана Демирспор
1 : 1
14.02.2025
Антальяспор
1' - 63'
30'
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
0 : 0
09.02.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 87'
85'
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
1 : 1
26.01.2025
Бешикташ
1' - 90'
85'
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
1 : 0
19.01.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
5 : 0
12.01.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
2 : 0
22.12.2024
Антальяспор
46' - 86'
50'
86'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 0
15.12.2024
Кайсериспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
3 : 2
09.11.2024
Бодрум
1' - 46'
25'
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
2 : 0
04.11.2024
Антальяспор
1' - 64'
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.10.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Антальяспор
0 : 3
19.10.2024
Галатасарай
1' - 64'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
1' - 51'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
1' - 82'
18'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
1' - 90'
41'
23'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
4 : 2
18.08.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
0 : 0
10.08.2024
Гезтепе
1' - 72'
13'
Главные новости
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
Вчера, 21:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+