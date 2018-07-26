Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эрик Йоханссон - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Эрик
    Фамилия Йоханссон
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 декабря 1988 (34 года)
    Рост 191
    Вес 84
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юргорден 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:1 Юргорден (Стокгольм)
    26.07.2018 1' -90' Юргорден (Стокгольм) 1:1 Мариуполь (Мариуполь)
    • Читайте нас: 
    11