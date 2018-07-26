Эрик Йоханссон - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Йоханссон
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|191
|Вес
|84
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Йоханссон
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Юргорден (Стокгольм)
|26.07.2018
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)