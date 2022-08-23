Робин Ольсен - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Робин
|Фамилия
|Ольсен
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 января 1990 (33 года)
|Рост
|198
|Вес
|86
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Робин
|Фамилия
|Ольсен
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 января 1990 (33 года)
|Рост
|198
|Вес
|86
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)