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    Наби Кейта - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Наби
    Фамилия Кейта
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Родной город Конакри
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 46' Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    23'
    21.02.2023 Был в запасе Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 Был в запасе Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 90' - 90' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2022 70' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    83'
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