Наби Кейта - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Наби
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Наби
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 46'
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|23'
|21.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|90' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2022
|70' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|83'