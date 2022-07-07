Кэмерон Даммигэн - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Даммигэн
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Даммигэн
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерри Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Рига (Рига)
|2:0
|Дерри Сити (Дерри)
|07.07.2022
|1' -90'
|Дерри Сити (Дерри)
|0:2
|Рига (Рига)