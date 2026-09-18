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Ирландия. Премьер Дивизион
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Дерри Сити
Кэмерон Даммигэн
Статистика
€ 100 тыс
Кэмерон Даммигэн - статистика
Дерри Сити
2 июня 1996 (30)
#23 | Защитник
Северная Ирландия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
1' - 90'
Ирландия. Премьер Дивизион, 29 тур
Дерри Сити
3 : 3
30.08.2026
Шэмрок Роверс
79' - 90'
Статистика по турнирам
Ирландия. Премьер Дивизион 2026
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Ирландия. Премьер Дивизион 2025
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Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерри Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Дерри Сити
1 : 2
16.07.2026
ЦСКА София
77' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
ЦСКА София
3 : 2
09.07.2026
Дерри Сити
1' - 64'
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