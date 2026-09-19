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Англия. Первая лига
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Шеффилд Уэнсдэй
Рис Джеймс
Статистика
€ 200 тыс
Рис Джеймс - статистика
Шеффилд Уэнсдэй
7 ноября 1993 (32)
#33 | Защитник
Англия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 90'
27'
Англия. Первая лига, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
12.09.2026
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 2
05.09.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Первая лига, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
7 : 2
29.08.2026
Бромли
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
25.08.2026
Вулверхэмптон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Англия. Премьер-лига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
25.08.2026
Вулверхэмптон
1' - 90'
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