Халид Шахтиев - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Халид
|Отчество
|Данилович
|Фамилия
|Шахтиев
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Вес
|65
|Имя
|Халид
|Отчество
|Данилович
|Фамилия
|Шахтиев
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-Нальчик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2017
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)