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    Тамерлан Саидхаджиев - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Тамерлан
    Отчество Курбанович
    Фамилия Саидхаджиев
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 мая 1995 (27 лет)
    Рост 164
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2015 64' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
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