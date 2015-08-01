Павел Фарафонов - статистика
#67 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Фарафонов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|67
|Имя
|Павел
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Фарафонов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|21.11.2015
|90' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|06.11.2015
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.09.2015
|55' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.08.2015
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|15.08.2015
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.08.2015
|90' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|01.08.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|24.07.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)