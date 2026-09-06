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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Виталий Стежко
Статистика
€ 400 тыс
Виталий Стежко - статистика
Урал
29 января 1997 (29)
#2 | Защитник
183 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Урал
2 : 0
06.09.2026
КАМАЗ
68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Урал
2 : 0
06.09.2026
КАМАЗ
68' - 90'
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