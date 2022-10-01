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    Виталий Стежко - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Виталий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Стежко
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Вес 70
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Енисей 2:1 Волгарь Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    27.11.2022 1' -90' Велес (Москва) 2:0 Енисей (Красноярск)
    20.11.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Алания (Владикавказ)
    13.11.2022 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Енисей (Красноярск)
    56'
    06.11.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Кубань (Краснодар)
    29.10.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.10.2022 79' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 Уфа (Уфа)
    14.10.2022 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Енисей (Красноярск)
    09.10.2022 83' -90' Родина (Москва) 0:2 Енисей (Красноярск)
    01.10.2022 73' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Динамо Мх (Махачкала)
    25.09.2022 Был в запасе Балтика (Калининград) 3:2 Енисей (Красноярск)
    18.09.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:0 Акрон (Тольятти)
    11.09.2022 78' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:2 Енисей (Красноярск)
    04.09.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    29.08.2022 Был в запасе Арсенал (Тула) 2:2 Енисей (Красноярск)
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