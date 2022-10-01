Виталий Стежко - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Стежко
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Стежко
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|27.11.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|20.11.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|13.11.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|56'
|06.11.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|29.10.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.10.2022
|79' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Уфа (Уфа)
|14.10.2022
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|09.10.2022
|83' -90'
|Родина (Москва)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|01.10.2022
|73' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Енисей (Красноярск)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|11.09.2022
|78' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Енисей (Красноярск)