Руслан Навлетов - статистика
#57 | Защитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Радикович
|Фамилия
|Навлетов
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Радикович
|Фамилия
|Навлетов
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия
|1
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2019
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|19'