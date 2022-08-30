Александр Теняев - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Теняев
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Теняев
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)
|202' 37'
|30.08.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)