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    Сергей Костюк - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Костюк
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 1986 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 88' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Локерен (Локерен)
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