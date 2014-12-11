Сергей Костюк - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Костюк
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Костюк
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|88' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Локерен (Локерен)