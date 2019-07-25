Ивица Жунич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Ивица
|Фамилия
|Жунич
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яйце
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|195
|Вес
|85
|Имя
|Ивица
|Фамилия
|Жунич
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яйце
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|195
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|3:0
|Габала (Габала)
|25.07.2019
|1' -90'
|Габала (Габала)
|0:2
|Динамо (Тбилиси)