Мирослав Грумич - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Мирослав
|Фамилия
|Грумич
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Апатин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Имя
|Мирослав
|Фамилия
|Грумич
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Апатин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дьошдьер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2014
|46' -90'
|Дьошдьер (Мишкольц)
|1:5
|Краснодар (Краснодар)