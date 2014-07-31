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    Мирослав Грумич - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Мирослав
    Фамилия Грумич
    Команда Дьошдьер
    Состав Основной
    Родной город Апатин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июня 1984 (38 лет)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дьошдьер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2014 46' -90' Дьошдьер (Мишкольц) 1:5 Краснодар (Краснодар)
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