Дражен Окука - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Дражен
|Фамилия
|Окука
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эребру
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Имя
|Дражен
|Фамилия
|Окука
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эребру
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дьошдьер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2014
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Дьошдьер (Мишкольц)