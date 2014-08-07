Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дражен Окука - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Дражен
    Фамилия Окука
    Команда Дьошдьер
    Состав Основной
    Родной город Эребру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 марта 1986 (37 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дьошдьер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2014 1' -90' Краснодар (Краснодар) 3:0 Дьошдьер (Мишкольц)
    • Читайте нас: 
    11