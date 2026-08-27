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Польша. Экстракласса
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Гурник
Павел Бохневич
Статистика
€ 700 тыс
Павел Бохневич - статистика
Гурник
30 января 1996 (30), Дембица
#4 | Защитник
187 см
Польша
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
1' - 46'
46'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Польша. Экстракласа 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Команда
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
1' - 46'
46'
Лига конференций, 4 раунд
Гурник
2 : 3
20.08.2026
Монако
Был в запасе
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