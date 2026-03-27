Статистика по турнирам

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026 Мексика. Лига МХ 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Бразилия. Серия А 2018 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015