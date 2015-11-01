Родриго Агирре - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Агирре
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,75
млн
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Агирре
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|4:1
|Удинезе (Удине)
|17.01.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:4
|Ювентус (Турин)
|09.01.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|06.01.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|12.12.2015
|80' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:4
|Интер (Милан)
|06.12.2015
|1' -58'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|29.11.2015
|1' -73'
|Кьево (Верона)
|2:3
|Удинезе (Удине)
|22.11.2015
|1' -73'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.11.2015
|57' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|01.11.2015
|74' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2015
|65' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|77' 74'
|25.10.2015
|78' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|22.09.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:3
|Милан (Милан)
|19.09.2015
|68' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|13.09.2015
|78' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Удинезе (Удине)