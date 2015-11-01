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    Родриго Агирре - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Родриго
    Фамилия Агирре
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 октября 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,75
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 10 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 4:1 Удинезе (Удине)
    17.01.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:4 Ювентус (Турин)
    09.01.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 2:1 Удинезе (Удине)
    06.01.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    12.12.2015 80' -90' Удинезе (Удине) 0:4 Интер (Милан)
    06.12.2015 1' -58' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Удинезе (Удине)
    29.11.2015 1' -73' Кьево (Верона) 2:3 Удинезе (Удине)
    22.11.2015 1' -73' Удинезе (Удине) 1:0 Сампдория (Генуя)
    08.11.2015 57' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Удинезе (Удине)
    01.11.2015 74' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2015 65' -90' Рома (Рим) 3:1 Удинезе (Удине)
    77' 74'
    25.10.2015 78' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    18.10.2015 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Удинезе (Удине)
    04.10.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Дженоа (Генуя)
    27.09.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Удинезе (Удине)
    22.09.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:3 Милан (Милан)
    19.09.2015 68' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    13.09.2015 78' -90' Лацио (Рим) 2:0 Удинезе (Удине)
    30.08.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Палермо (Палермо)
    23.08.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:1 Удинезе (Удине)
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