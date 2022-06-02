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    Ивайло Чочев - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Ивайло
    Фамилия Чочев
    Состав Без клуба
    Родной город Плевен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Стоимость:
    € 475
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 85' -90' Грузия 0:0 Болгария
    09.06.2022 Был в запасе Гибралтар 1:1 Болгария
    05.06.2022 1' -90' Болгария 2:5 Грузия
    02.06.2022 1' -90' Болгария 1:1 Северная Македония
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