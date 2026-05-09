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Беерсхот
Генки Харагучи
Статистика
€ 300 тыс
Генки Харагучи - статистика
Беерсхот
9 мая 1991 (35), Кумагая
#78 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Япония
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Беерсхот
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1
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0
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Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
1' - 77'
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
1' - 120'
116'
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
1' - 90'
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